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Giriş Tarihi: 21.2.2024 17:21

Son dakika haberi: Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu! Sparta Prag karşısında 4 eksik...

Son dakika haberi: Galatasaray’ın kamp kadrosu belli oldu! Sparta Prag karşısında 4 eksik...

Son dakika haberi: Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Sparta Prag ile karşılaşacak. Karşılaşma öncesi sarı-kırmızılı takımın kamp kadrosu belli oldu.

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Sparta Prag ile eşleşen Galatasaray, ilk maçtan 3-2 galip ayrılarak avantajı kapmıştı.

Yarın rakibi ile Çekya'da rövanş maçına çıkacak sarı-kırmızılıların kamp kadrosu belli oldu.

İşte o liste...

Fernando Muslera, Davinson Sanchez, Kerem Aktürkoğlu, Kerem Demirbay, Mauro Icardi, Dries Mertens, Wilfried Zaha, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Tete, Kaan Ayhan, Oliveira, Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Jankat Yılmaz, Barış Alper Yılmaz, Baran Demiroğlu, Ali Yeşilyurt, Ali Turap Bülbül, Hamza Akman, Carlos Vinicius

CİMBOM'DA 4 EKSİK

Galatasaray'da kırmızı kart cezalısı Victor Nelsson, sakatlıkları bulunan Hakim Ziyech, Tanguy Ndombele ve Serge Aurier kadroda bulunmuyor.

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Son dakika haberi: Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu! Sparta Prag karşısında 4 eksik...
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