Futbolun Yıldızları Tuzla’da buluşuyor etkinliğinde renkli anlar! Trabzonspor efsanesi Ibrahim Yattara sahnede kolbastı oynadı

"Futbolun Yıldızları Tuzla'da buluşuyor" programına çok sayıda genç katılım sağladı ve büyük ilgi gösterdi. Oktay Derelioğlu, Evren Turhan ve Ibrahim Yattara gençlerin sorularını yanıtlarken keyifli futbol sohbeti renkli anların ortaya çıkmasına da sebep oldu.

IBRAHIM YATTARA'DAN KOLBASTI ŞOV!

Trabzonspor'un efsane ismi İbrahim Yattara programa katılan bir gencin kolbastı isteğini de kırmadı. Yattara'nın sahnede kolbastı oynadığı anlar gençler tarafından bolca alkış alırken programa da oldukça renk kattı.

Futbolun Yıldızları Tuzla'da buluşuyor etkinliğinde renkli anlar! Yattara'dan kolbastı şov | Video

"FAVORİ İSMİM ONUACHU"

Ibrahim Yattara programda Emre Bol tarafından sorulan bu sezon Süper Lig'de kimin şampiyon olmasını istiyorsun sorusuna da "Galatasaray" yanıtını verdi. Öte yandan Trabzonspor'daki favori isminin Onuachu olduğunu söyledi.

PROGRAMA YOĞUN İLGİ

"Futbolun Yıldızları Tuzla'da buluşuyor" programında çok sayıda genç yer aldı. Keyifli futbol sohbetinde gençlerin arasında yerini alan Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, program sonunda gençlerin fotoğraf isteklerini de kırmadı ve bu anları ölümsüzleştirdi.