Video Spor Futbolun Yıldızları Tuzla’da buluşuyor etkinliğinde renkli anlar! Yattara'dan kolbastı şov | Video
Futbolun Yıldızları Tuzla’da buluşuyor etkinliğinde renkli anlar! Yattara'dan kolbastı şov | Video

Futbolun Yıldızları Tuzla’da buluşuyor etkinliğinde renkli anlar! Yattara'dan kolbastı şov | Video

22.02.2024 | 10:45

Tuzla Belediyesi geçtiğimiz gün Nikah Sarayı ve Kültür Merkezi’nde “Futbolun Yıldızları Tuzla’da buluşuyor” adı altında bir program düzenlendi. Programa bir döneme damga vuran Oktay Derelioğlu, Evren Turhan ve Ibrahim Yattara konuk olurken moderatörlük görevini ise spor basınının önemli isimlerinden Emre Bol üstlendi.

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