Son dakika haberi: Galatasaray UEFA Avrupa Ligi’ne veda etti!

MAÇTAN NOTLAR

EFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Çekya'nın Sparta Prag ekibine konuk olan Galatasaray, son maçına göre kadroda 3 değişiklikle sahaya çıktı.

Sarı-kırmızılı takımın, Trendyol Süper Lig'de MKE Ankaragücü ile yaptığı maçta görev alan oyunculardan Victor Nelsson ve Derrick Köhn maçın kadrosunda yer almazken, Tete ise yedeğe çekildi. Victor Nelsson Sparta Prag ile oynanan ilk maçta gördüğü kırmızı kartla cezalı olduğu, Derrick Köhn de UEFA'ya bildirilen listede ismi bulunmadığı için kadroda yer almadı.

Sparta Prag ile oynanan rövanş maçında bu üç futbolcunun yerine Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı ve Lucas Torreira forma giydi.

Galatasaray karşılaşmaya Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı, Davinson Sanchez, Berkan Kutlu, Kerem Demirbay, Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi ile başladı.

Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde ise Tete'nin yanı sıra Günay Güvenç, Jankat Yılmaz, Wilfried Zaha, Sergio Oliveira, Baran Demiroğlu, Ali Yeşilyurt, Ali Turap Bülbül, Hamza Akman ve Carlos Vinicius görev bekledi.

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Hakim Ziyech ve Tanguy Ndombele de maçın kadrosunda yer almadı.