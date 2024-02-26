Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe'den flaş sözler! "Bazı istihbaratlar aldık"

ANTALYASPOR BAŞKANINDAN FLAŞ AÇIKLAMA

Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, Galatasaray maçı öncesi dikkat çeken açıklamalarda bulundu. NTV Spor Youtube kanalında konuşan Sinan Boztepe, Icardi'nin cezasıyla ilgilenmediklerini ve maçtan puan ya da puanlar almak istediklerini aktardı.

SİNAN BOZTEPE: "ÇOK CİDDİ İSTİHBARATLAR VAR"



Her maça puan için çıktıklarını ifade eden Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, "Önemli olan bizim bu akşam katledilmememiz. Çok ciddi istihbaratlar var. Bugün bazı konularda üzerinize gelinecek diye" sözlerini kullandı.