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Giriş Tarihi: 26.2.2024 15:45 Son Güncelleme: 26.2.2024 15:45

Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe'den flaş sözler! "Bazı istihbaratlar aldık"

Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe’den flaş sözler! Bazı istihbaratlar aldık

Trendyol Süper Lig'de bugün Galatasaray evinde Antalyaspor'u konuk edecek. PFDK, Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'ye 1 maçlık ceza verdiğini açıkladı. Galatasaray maçı öncesi Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig'de bugün Galatasaray ile Antalyaspor karşı karşıya geliyor. PFDK, Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'ye 1 maçlık ceza verdiğini açıkladı. Verilen cezanın ardından sarı-kırmızılı kulüp, verilen cezaya yönelik itirazda bulunacak.

ANTALYASPOR BAŞKANINDAN FLAŞ AÇIKLAMA

Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, Galatasaray maçı öncesi dikkat çeken açıklamalarda bulundu. NTV Spor Youtube kanalında konuşan Sinan Boztepe, Icardi'nin cezasıyla ilgilenmediklerini ve maçtan puan ya da puanlar almak istediklerini aktardı.

SİNAN BOZTEPE: "ÇOK CİDDİ İSTİHBARATLAR VAR"

Her maça puan için çıktıklarını ifade eden Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, "Önemli olan bizim bu akşam katledilmememiz. Çok ciddi istihbaratlar var. Bugün bazı konularda üzerinize gelinecek diye" sözlerini kullandı.

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Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe'den flaş sözler! "Bazı istihbaratlar aldık"
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