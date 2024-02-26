Son dakika haberi: Galatasaray’ın konuğu Antalyaspor! Karşılaşmada ilk 11’ler belli oldu...

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 27. hafta kapanış maçında sahasında Bitexen Antalyaspor ile karşılaşacak. RAMS Park'ta yapılacak maç, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.
İŞTE İLK 11'LER:
Galatasaray: Muslera, Köhn, Nelsson, Sanchez, Barış, Kerem Demirbay, Torreira, Kerem Aktürkoğlu, Mertens, Tete, Vinicius
Antalyaspor: Helton, Güray, Bahadır, Veysel, Erdoğan, Ufuk, Kaluzinski, Saric, Larsson, Streek, Buksa
Hafta arasında Çekya temsilcisi Sparta Prag ile karşılaşan ve UEFA Avrupa Ligi'nden elenen sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de liderlik koltuğunu korumak için sahaya çıkacak.
Ligde geride kalan 26 müsabakada 22 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan Galatasaray, 69 puan topladı. Sarı-kırmızılı ekip, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde lider girdi.