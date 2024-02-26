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Giriş Tarihi: 26.2.2024 18:54 Son Güncelleme: 26.2.2024 18:55

Son dakika haberi: Galatasaray'ın konuğu Antalyaspor! Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu...

Son dakika haberi: Galatasaray’ın konuğu Antalyaspor! Karşılaşmada ilk 11’ler belli oldu...

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray ile Antalyaspor, RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. Liderlik yarışını yakından ilgilendiren mücadelede ilk 11'ler belli oldu. İşte haberimizden canlı olarak takip edebileceğiniz Galatasaray - Antalyaspor maçının tüm detayları...

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 27. hafta kapanış maçında sahasında Bitexen Antalyaspor ile karşılaşacak. RAMS Park'ta yapılacak maç, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

İŞTE İLK 11'LER:

Galatasaray: Muslera, Köhn, Nelsson, Sanchez, Barış, Kerem Demirbay, Torreira, Kerem Aktürkoğlu, Mertens, Tete, Vinicius

Antalyaspor: Helton, Güray, Bahadır, Veysel, Erdoğan, Ufuk, Kaluzinski, Saric, Larsson, Streek, Buksa

Hafta arasında Çekya temsilcisi Sparta Prag ile karşılaşan ve UEFA Avrupa Ligi'nden elenen sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de liderlik koltuğunu korumak için sahaya çıkacak.

Ligde geride kalan 26 müsabakada 22 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan Galatasaray, 69 puan topladı. Sarı-kırmızılı ekip, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde lider girdi.

Antalyaspor ise geride kalan 26 mücadelede 8 galibiyet, 11 beraberlik ve 7 mağlubiyetle 35 puan aldı. Akdeniz temsilcisi, haftaya 7. sırada girdi.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Antalya'da yapılan maçı sarı-kırmızılılar 2-0 kazanmıştı.

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Son dakika haberi: Galatasaray'ın konuğu Antalyaspor! Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu...
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