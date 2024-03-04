Antalyaspor, Gaziantep FK’yı 1-0 mağlup etti

Antalyaspor, Süper Lig'in 28'inci haftasında sahasında konuk ettiği Gaziantep FK'yı 1-0 mağlup etti.

10'uncu dakikada orta sahada kazanılan serbest vuruşta topu alan Ogün Özçiçek'in yaklaşık 30 metreden sert şutunu kaleci Leite kornere çeldi.

13'üncü dakikada Antalyaspor'da Van de Streek'in kaleciyle karşı karşıya vuruşunda kaleciden seken topu Mbakata kafayla çizgiden çıkardı. Topu tekrar önünde bulan Van de Streek, bu sefer hemen arkasındaki Buksa'ya pasını verirken, bu oyuncunun vuruşunu da Mbakata bir kez daha çizgiden çıkartarak kornere gönderdi.

14'üncü dakikada Antalyaspor'da sağ kanattan Larsson'un kullandığı köşe vuruşta altı pasa gelen topu kontrol eden Buksa'nın vuruşunu kaleci Nita kurtardı.

26'ncı dakikada Larsson'un sağ kanattan kullandığı kornerde topa iyi yükselen Veysel Sarı'nın kafa vuruşu kaleci Nita'nın kucağında kaldı.

40'ıncı dakikada sağ kanattan Bünyamin Balcı'nın altı pasa ortasına bomboş pozisyonda iyi yükselen Larsson'un kafa vuruşu yerden de sekerek filelere gitti: 1-0.

58'inci dakikada Saric'in derinlemesine pasında ceza sahası sol çaprazında topu alan Buksa'nın vuruşunu kaleci Nita ayaklarıyla kornere gönderdi.

84'üncü dakikada Gaziantep FK'da kaleci Nita'nın pası kısa kalırken araya giren Safuri'nin uzaktan şutunu kaleci Nita kornere çeldi.

Mücadele 1-0 Antalyaspor'un üstünlüğü ile sona erdi.