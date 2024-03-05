Son dakika haberi: Usta isimlerden Trabzonspor değerlendirmesi! "Meunier gerçek görevini yapamıyor"

Bu sezon ligde ilk kez 3'te 3 yapan Trabzonspor, 28. haftada Alanyaspor'a 3-1 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası usta yazarlar flaş ifadeler kullandı.
BÜLENT TİMURLENK: "TRABZONSPOR'A SERT GELDİ"
Geçen sezon son şampiyon ünvanıyla Alanya'ya gelen Trabzonspor, topa %68 sahip olduğu maçtan 5-0'lık hezimetle ayrılmış, iki hafta önce de Karagümrük'ten 4 yemiş takımda Abdullah Avcı'nın sempatik kasketini eleştiriler karşısında kaskla değiştirdiği günler başlamıştı. İki takım da tekniK adam değiştirdi ve o hezimetin rövanşını bordo-mavili ekip, 5 gol atıp aldı. Dün sırtlarını dayadıkları istatistikler umut veriyordu. Takım, Beşiktaş yenilgisi sonrasında kalesinde gol görmemiş ve rakipleri de son 7 maçında 6 beraberlik bir mağlubiyet alırken defansı soru işaretiydi. Gün olur bütün istatistikleri çöpe atacağın anlar yaşanır...
Avcı'nın takımı, son maçlarında olduğu gibi yine etkili girdi maça. 45 dakikada 13 hücum geliştirdiler, Onuachu sahada olsa fark yaratırdı ama Fer'li ev sahibinin orta sahası sert geldi Trabzon'a. Meunier hücumu severken arkasında bıraktığı boşluklar, sezon sonunda transfer gözdesi olacak Oğuz'un etkili futbolu... Uğurcan ve Denswil küs olsalar bu kadar olur... Sıfır iletişimle yedirdikleri ikinci gol, geri dönüşü mucizelere bıraktı. Kısıtlı kadro, gidenlerin yerine stratejik olarak doğruyu yapıp yaz dönemine bırakılan yeni transferler. Tabelası farklı ama geçen sezonki senaryodan farklı bir film izlemedik Alanya'da. Onuachu yokken 28 orta ile maçı bitiren bir Avcı takımı, hocanın kimliğine tekzip. Fatih Tekke tutkulu bir hoca. Dün memleketinin takımının tezine yazdığı antitez, emeklerinin eseridir...
İSKENDER GÜNEN: "MEUNIER GERÇEK GÖREVİNİ YAPAMIYOR"
Son 3 hafta oynanan oyun ve alınan puanlarla öz güven kazanan bir takım... Fakat dün maça doğru bir başlangıç yapsalar da geçen sürelerde sorunlar da ortaya çıktı. Alanyaspor küme düşmeye yakın bir ekip. Mutlak puan ya da puanlara gereksinimi var. Dün bir kez daha görüldü ki tam bir teknik adam takımı. Fatih Tekke'nin gelmesiyle birlikte bir oyun sistemini her maç sahaya yansıtmaya çalışıyorlar. Odak noktaları; Efecan… Planları ise kendi alanında oyunu kabul etmek, her iki kenardan da çabuk ve hızlı ataklarla sonuca gitmek. Önce Beşiktaş, ardından Fenerbahçe ve dün Trabzonspor maçı... Kısıtlı bir kadrosu bulunmasına rağmen oynatmak istediği sonuç odaklı oyunu gerçekleştirdiği için
Fatih Tekke'yi kutlamak gerekmekte.
Topa sahip olan rakipten dönen ikinci topları alan bir Trabzonspor vardı ilk yarıda fakat ceza alanı içerisinde Enis Destan ve Enis Bardhi ile girilen gol pozisyonlarında vuruşlarda yetersizlik görüldü. Alanyaspor'un attığı birinci gol de orta alanda kaybedilen top, Meunier'nin rakibe uzak durması ve savunmanın yerleşme hatası kaynaklı. İkinci gol ise tamamen bireysel hata ve en büyük pay kaleci Uğurcan'ın. Sağ kenar Bardhi, Meunier ve Visca ile atak girişimlerinin odak noktası oldu. Ama Alanyaspor atak girişimlerinin büyük çoğunluğunu bu kenardan yaptı. Meunier hücumu seven bir bek olarak ofansif anlamda etkili, öne çıkmayı seven bir oyuncu ama savunmada gerçek görevini yapamıyor.