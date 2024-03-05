Son dakika haberi: Usta isimlerden Trabzonspor değerlendirmesi! "Meunier gerçek görevini yapamıyor"

İSKENDER GÜNEN: "MEUNIER GERÇEK GÖREVİNİ YAPAMIYOR"

Son 3 hafta oynanan oyun ve alınan puanlarla öz güven kazanan bir takım... Fakat dün maça doğru bir başlangıç yapsalar da geçen sürelerde sorunlar da ortaya çıktı. Alanyaspor küme düşmeye yakın bir ekip. Mutlak puan ya da puanlara gereksinimi var. Dün bir kez daha görüldü ki tam bir teknik adam takımı. Fatih Tekke'nin gelmesiyle birlikte bir oyun sistemini her maç sahaya yansıtmaya çalışıyorlar. Odak noktaları; Efecan… Planları ise kendi alanında oyunu kabul etmek, her iki kenardan da çabuk ve hızlı ataklarla sonuca gitmek. Önce Beşiktaş, ardından Fenerbahçe ve dün Trabzonspor maçı... Kısıtlı bir kadrosu bulunmasına rağmen oynatmak istediği sonuç odaklı oyunu gerçekleştirdiği için

Fatih Tekke'yi kutlamak gerekmekte.