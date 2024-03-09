Başakşehir, sahasında Antalyaspor’u 1-0 mağlup etti

Süper Lig'in 29'uncu haftasında Başakşehir FK, konuk ettiği Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti.

6'ncı dakikada Başakşehir FK'nın sol taraftan kullandığı kornerde önde direkte iyi yükselen Hamza'nın vuruşunda top yandan dışarı gitti.

9'uncu dakikada Başakşehir gole yaklaştı. Sağ kanattan kullanılan kornerde arka direkte Piatek'in kafa vuruşu direkten döndü. Dönen topu altıpas üzerinde önünde bulan Davidson'un yakın mesafeden şutunda meşin yuvarlak bir kez daha direkten dönerken daha sonra savunma topu uzaklaştırdı.

26'ncı dakikada Antalyaspor tehlikeli geldi. Sol kanattan gelişen atakta ceza sahası içinden Saric'in şutunda top yükseldi ve üst direkten oyun alanına geri döndü. Ceza sahasının sağ tarafına düşen topla atak devam ederken van de Streek'in gelişine yaptığı vuruşun ardından meşin yuvarlak yan direğe çarparak oyun alanına döndü.

38'inci dakikada sol kanattan Lima'nın ortasında savunmadan seken top sağ çaprazda Deniz'in önünde kaldı. Deniz'in sağ çaprazdan sert şutunda kaleci Leite gole izin vermedi.

İlk yarı 0-0 eşitlikle sona erdi.

67'nci dakikada sağ kanatta topla buluşan Davidson arka direğe ortaladı. Arka direkteki Piatek'in kafayla vuruşunda kaleci Leite topu kornere çeldi.

90'ıncı dakikada Deniz Türüç'ün kale önüne ortasında Emirhan İlkhan'ın kafa vuruşunu kaleci Leite kornere çeldi.

90+1'inci dakikada Deniz Türüç'ün sağ köşeden kullandığı kornerde kale önündeki Opoku meşin yuvarlağı kafayla ağlara gönderdi: 1-0.

Mücadele Başakşehir'in 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.