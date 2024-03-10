Fırtına gol oldu yağdı

İhtiyaçlarI olan bir galibiyet aldıklarını belirten Denswil, Fenerbahçe maçı için de "Ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Kazanmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız" dedi. Yıldız futbolcu ilk kez taktığı kaptanlık pazubandı ile ilgili olarak da "Bu takımın kaptanlığını yapmak gurur verici" açıklamasını yaptı.Pepe, maça iyi başlamadıklarını ancak gerekli yanıtı vererek kazandıklarını dile getirdi. Yıldız futbolcu, "Takım ruhunu göstererek 5 tane gol attık" dedi. Pepe, Trezeguet'in kaydettiği gol için de "Açıkçası topu kontrol ettim ve kenara çektim. Trezeguet de geldi vurdu. O vurmasa ben vuracaktım. Burada önemli olan golü bulmak, kimin attığının hiçbir önemi yok" ifadelerini kullandı.