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Giriş Tarihi: 10.3.2024

Fırtına gol oldu yağdı

Fırtına gol oldu yağdı

Trabzonspor, geriye düştüğü Karagümrük maçında şov yaptı. Yoğun yağmur altında oynanan karşılaşmada konuk takım Markao ile üstünlüğü yakaladı. Bardhi oyunda dengeyi sağlarken Biraschi kendi kalecisini avladı. Trezeguet, Pepe ve Umut farkı getiren isimler oldu. Bordo-mavililer, bu galibiyetle F.Bahçe maçı öncesi moral buldu

'BU TAKIMIN KAPTANI OLMAK GURUR VERİCİ'
İhtiyaçlarI olan bir galibiyet aldıklarını belirten Denswil, Fenerbahçe maçı için de "Ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Kazanmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız" dedi. Yıldız futbolcu ilk kez taktığı kaptanlık pazubandı ile ilgili olarak da "Bu takımın kaptanlığını yapmak gurur verici" açıklamasını yaptı.

'KİMİN GOL ATTIĞI HİÇ ÖNEMLİ DEĞİL'
Pepe, maça iyi başlamadıklarını ancak gerekli yanıtı vererek kazandıklarını dile getirdi. Yıldız futbolcu, "Takım ruhunu göstererek 5 tane gol attık" dedi. Pepe, Trezeguet'in kaydettiği gol için de "Açıkçası topu kontrol ettim ve kenara çektim. Trezeguet de geldi vurdu. O vurmasa ben vuracaktım. Burada önemli olan golü bulmak, kimin attığının hiçbir önemi yok" ifadelerini kullandı.
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Fırtına gol oldu yağdı
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