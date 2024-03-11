Son dakika Trabzonspor haberi: Trezeguet kendini aştı!

Trabzonspor, Karagümrük'ü farklı geçerek yeni bir galibiyet serisinin adımını atarken Trezeguet de teknik direktör Abdullah Avcı ile bir başka oynuyor. Mısırlı sağ kanat, hocasının güvenini boşa çıkarmazken bordo-mavililerin gol sorununu da çözdü. Son 8 maçta ağları 5 kez sarsıp 2 asist yapan tecrübeli futbolcu, Avcı'nın tedrisatında toplamda 50 karşılaşmada 18 gol-9 asiste ulaştı. Kasımpaşa'da Kemal Özdeş ile yakaladığı 25 gollük (17 gol-8 asist) performansı geride bıraktı.



NENAD BJELICA GİDİNCE ESKİ GÜNLERİNE DÖNDÜ



Sezon başında Nenad Bjelica yönetiminde sadece 6 maçta 1 asist yapabilen Trezeguet, Abdullah Avcı ile coştu. Usta teknik direktörün göreve gelmesiyle eski günlerine geri dönen 29 yaşındaki oyuncu, fileleri 9 kez sarsarken 3 asist gerçekleştirdi. Trabzonspor, bu sezon başarılı futbolcunun ligde tabelayı değiştirdiği 8 maçtan (7G- 1B) puanla ayrılırken Türkiye Kupası'nda da tur atladı.



ORSIC RÖTAR YAPTI



Trabzonspor'un sezon başı kampında sakatlanan Mislav Orsic, 24 Temmuz 2023'ten bu yana sahalardan uzak. Çapraz bağ ameliyatı olan sol kanat oyuncusu için teknik direktör Abdullah Avcı geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, 15 Mart'ta takıma dönebileceğini işaret etmişti. Ancak sağlık ekibi, acele edilmemesi konusunda uyarı yaptı. F.Bahçe maçı sonrası milli araya girilecek olması nedeniyle bu zamanın da beklenmesi kararlaştırıldı.



UĞURCAN MÜJDESİ



Fatih Karagümrük'ü 5-1 mağlup ederek moral bulan Trabzonspor'a, kalecisinden güzel haber geldi. Sağ kalçasındaki kas yaralanması nedeniyle son maçta forma giyemeyen Uğurcan Çakır, dünkü antrenmana çıktı. Düz koşu yapan milli file bekçisinin, pazar günü oynanacak olan Fenerbahçe karşılaşmasına yetişme ihtimalinin yüksek olduğu öğrenildi.