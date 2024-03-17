Avrupa, Arda Güler’i konuşuyor: O bir dahi, büyük yetenek

AVRUPA BASINI ŞUTA HAYRAN KALDI

Yapılan paylaşımlarda "Nasıl bir çılgınlık bu! Arda Güler yılın golünü atıyordu", Real Madrid'in geleceği Arda Güler", "Arda Güler yılın golüne çok yaklaştı, Ancelotti o şutu gol saydı", "19 yaşındaki bir çocuk, o mesafeden böyle bir şut çıkarabiliyor, bu gerçek olamaz" şeklinde ifadeler yer aldı.

MARCA: ARDA'YI 5 DAKİKADAN DAFA FAZLA İZLET

İspanya'nın önde gelen gazetelerinden Marca ise Carlo Ancelotti'ye çağrıda bulundu. Gazetenin haberinde "Artık Arda'yı bize 5 dakikadan daha fazla izlettirmenin zamanı geldi." çağrısı yer aldı. Marca ayrıca Arda Güler ve çektiği şut için "Bir sanat eseri, bir mucize ve bir dahi" yorumunda bulundu.