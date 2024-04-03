Sivasspor 3 puanı tek golle aldı! Karagümrük deplasmanda kazanamadı

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Sivasspor sahasında Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti.
MAÇTAN DAKİKALAR
15. dakikada Appindangoye'nin uzun pasında ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya kalan Azizbek'in vuruşunda, kaleci Sirigu topu kornere çeldi.
19. dakikada Uğur Çiftçi'nin sağ kanattan ortasında Appindangoye'nin kafa vuruşunda, kaleci Sirigu son anda topu kurtardı.
22. dakikada Salih Dursun'un sağ kanattan yaptığı ortada Lasagna'nın vuruşunda, kaleci Ali Şaşal Vural çizgi üzerinde güçlüklü topu kontrol etti.
26. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda defanstan seken top Camara'nın önünde kaldı. Camara'nın sert şutunda meşin yuvarlak kale direğinin üzerinden auta çıktı.
31. dakikada sağ kanattan ceza sahası içine giren Manaj'ın sert vuruşunda, kaleci Sirigu topu uzaklaştırdı.
36. dakikada Emre Mor'un ara pasında kaleci Ali Şaşal Vural ile karşı karşıya kalan Lasagna'nın kötü vuruşunda, top kale direğinin üzerinden auta gitti.
40. dakikada Murat Paluli'nin sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde bulunan Manaj, topun gelişine sert vurdu, meşin yuvarlak auta çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.
47. dakikada orta sahadan rakip ceza sahasına sokulan Emre Mor'un şutunda top az farkla dışarı çıktı.
66. dakikada Eysseric'in ceza alanı sol tarafından sert şutunda kalevi Ali Şaşal Vural topu kontrol etmeyi başardı.
82. dakikada Eysseric'in soldan pasında ceza sahası sol çaprazdan Mendes'in şutu yandan dışarı çıktı.
89. dakikada Uğur Çiftçi'nin sol kanattan yaptığı ortada ceza sahası içerisinde topu kontrol eden Manaj, meşin yuvarlağı kaleci Sirigu'nun solundan ağlarla buluşturdu. 1-0