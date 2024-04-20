Antalyasporlu Jehezkel’de Maccabi derbisi

Antalyaspor'da yaptığı gol sevinci sonrası Katil İsrail'e destek vermesi sebebiyle Türkiye'den ayrılan ve halen Kırmızı-Beyazlılar'ın lisanslı futbolcusu olan Sagiv Jehezkel için ülkesi İsrail'de transfer için kıyasıya bir yarış yaşanıyor. Antalyaspor'dan tazminat ile birlikte bonservisini eline almak için FIFA'ya başvuran başarılı futbolcu için İsrail ekiplerinden Maccabi Tel Aviv ile Maccabi Haifa arasında büyük bir rekabet başladı.

İsrail medyasından One'ın haberine göre; Deneyimli futbolcunun serbest kalması halinde her iki takım da resmi sözleşmeye imza atmak için resmi tekliflerini sundu. FIFA'nın yakın zamanda Jehezkel'in durumuyla ilgili olarak karar alması beklenirken, yurtdışından da transfer tekliflerinin olduğu vurgulandı.

1 MİLYON 260 BİN EURO İSTİYOR

Trabzonspor maçında attığı golün ardından yaptığı sevinç sebebiyle olaylı bir şekilde Türkiye'den ayrılan Sagiv Jehezkel, Antalyaspor'u resmen FIFA'ya şikayet etti. Kırmızı-Beyazlılar'ın, sözleşmesinin devam etmesi gerekçesiyle antrenmana çıkması için davet gönderdiği İsrailli futbolcu, avukatları Roi Rosen ve Tal Segev aracılığıyla FIFA'ya başvururken, Antalyaspor'dan tazminat olarak 1 milyon 260 bin Euro talep ettiği belirtildi.



Antalyaspor'un sezon başında İsrail'in Hapoel Beer Sheva takımından 850 bin Euro bonservis karşılığında transfer ettiği Jehezkel, Kırmızı-Beyazlı formayla 13 maça çıktı. 6 kez gol sevinci yaşayan İsrailli, 2 kez de asist yaptı. (Ajansspor)