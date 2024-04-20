Orhan Çıkırıkçı: “Belki Avrupa hayalimizi gerçekleştirebiliriz”

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Ligi'nin 33. haftasında deplasmanda karşılaştığı Konyaspor'u 2-0'lik skorla mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Teknik Sorumlu Orhan Çıkırıkçı, "Öncelikle Konyaspor'a geçmiş olsun diliyorum. Alanyaspor olarak deplasmanda Konyaspor'u burada 2-0 yenip çok iyi bir puan aldığımızı düşünüyorum. Takımımı tebrik ederim, çok iyi oynadılar. Fatih Hoca'nın antrenmanlarda gösterdiği bütün her şeyi çalıştılar ve bunda başarılı oldular. İnşallah önümüzdeki haftalarda daha çok puan alıp biz de belki Avrupa hayalimizi gerçekleştirebiliriz diye düşünüyorum" diye konuştu.