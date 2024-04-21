Antalyaspor evinde tek farkla kazandı! Hatayspor’da kötü gidişat sürüyor

MAÇTAN DAKİKALAR

13'üncü dakikada Hatayspor'da Massanga'nın çok uzaklardan yerden sert vuruşunu kaleci Helton Leite tokatlayarak kornere çeldi.

24'üncü dakikada Hatayspor atağında sol kanattan ceza sahasına doğru kullanılan uzun taç atışında Strandberg yakın mesafeden yaptığı vuruşta kaleci Helton Leite gole izin vermezken, dönen topu altı pas içinde önünde bulan Maksimovic'in vuruşu ise üstten auta çıktı.

26'ncı dakikada Dele-Bashiru, ceza sahası sol çaprazında sıfıra inerek pasını içeriye çevirirken, Rivas'ın şutunda kaleci Helton Leite gole izin vermedi. Savunmadan dönen topu iyi takip eden Dele-Bashiru'nun altı pas önünden vuruşu ağlara gitti: 0-1.

İlk yarı Hatayspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.