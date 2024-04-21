Son dakika haberi: El Clasico tarihine geçen gece! Real Madrid, Barcelona’yı yıktı geçti

İspanya LaLiga'nın 32. haftasında Real Madrid ile Barcelona, Santiago Bernabeu Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
Madrid ekibi, milyonlarca insanın büyük bir heyecanla takip ettiği El Clasico'da 2 kez geriye düşmesine rağmen sahadan 3-2 galip ayrıldı.
Ligdeki yenilmezlik serisini 26 maça çıkaran Real Madrid, puanını 81'a yükseltti ve bitime 6 hafta kala Barcelona ile arasındaki puan farkını 11'e çıkardı.
ARDA GÜLER FORMA GİYMEDİ
Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti, yedek kulübesinde bekleyen milli futbolcumuz Arda Güler'e forma şansı vermedi.