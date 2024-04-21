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Giriş Tarihi: 22.4.2024 00:26

Son dakika haberi: El Clasico tarihine geçen gece! Real Madrid, Barcelona'yı yıktı geçti

Son dakika haberi: El Clasico tarihine geçen gece! Real Madrid, Barcelona’yı yıktı geçti

Son dakika haberi: LaLiga'da lider Real Madrid, 2 defa geriye düştüğü El Clasico derbisinde Barcelona'yı evinde 3-2 mağlup etti ve şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı. İşte tüm detaylar...

İspanya LaLiga'nın 32. haftasında Real Madrid ile Barcelona, Santiago Bernabeu Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Madrid ekibi, milyonlarca insanın büyük bir heyecanla takip ettiği El Clasico'da 2 kez geriye düşmesine rağmen sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Carlo Ancelotti ve öğrencilerine 3 puanı getiren golleri Vinicius Junior (P), Lucas Vazquez ve Jude Bellingham atarken, Katalan ekibinin gollerini Andreas Christensen ve Fermin Lopez kaydetti.

Ligdeki yenilmezlik serisini 26 maça çıkaran Real Madrid, puanını 81'a yükseltti ve bitime 6 hafta kala Barcelona ile arasındaki puan farkını 11'e çıkardı.

ARDA GÜLER FORMA GİYMEDİ

Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti, yedek kulübesinde bekleyen milli futbolcumuz Arda Güler'e forma şansı vermedi.

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Son dakika haberi: El Clasico tarihine geçen gece! Real Madrid, Barcelona'yı yıktı geçti
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