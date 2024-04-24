Tolunay Kafkas: "Biz turu ikinci maça taşıdık"

Kafkas, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyuna iyi başladıklarını belirterek, "Oyunu geride kurarken set oyununu takım çok iyi oynadı gole kadar, golden sonra da eşitliği yakalayana kadar oyunda istediğimiz maç planının olduğu iyi bir Karagümrük vardı. Tabii çok kötü gol yedik. Özellikle 2'nci ve 3'üncü golleri çok basit yedik, aslında biz kendimiz yedik golleri." dedi.

Daha sonra oyunu tekrar toparlamaya çalıştıklarını ifade eden Kafkas, şöyle devam etti:

"Bu arada set oyunu ile ilgili sıkıntılarımız oldu, çizdiğimiz, çalıştığımız set oyununun dışına çıkınca oyuncular acele etmeye çalıştı ve görüntü hiç istemediğim, iyi olmayan bir görüntüye döndü. Sonra 15-20 dakika daha iyi bir Karagümrük vardı. Normalde sonuç beraberlikle de bitebilirdi, kazanabilirdik. Ben Trabzonspor takımını tebrik ediyorum. Biz turu 2. maça taşıdık. Sonuçta atacağımız bir golle maçın uzamasını sağlayabilecek bir durumdayız. O gücümüz, potansiyelimiz var. Bu arada da ligde üst üste birkaç maç kazanırsak kupa maçını çok daha rahat oynarız."

Kafkas, hakemler konusunda daha önce söylediklerinin yanlış anlaşıldığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Ben hiçbir zaman kendi çıkarım, menfaatim için bir şey söylemedim. Fenerbahçe maçından sonra da maçın hakemleri ile ilgili, kararlarıyla ilgili çok bir şey söylememeye çalıştım ama yanlış anlaşıldı. Ama şunu söyleyeyim, iyi şeyler hissettirmiyorlar. Bu hissettirmemekten amaç şu, hakemlerin verdiği kararları sorgulamıyorum ama eğer bir yumruk atan oyuncuyu görüp sırtını dönüyorsa, faul pozisyonunu görüp çalmıyorsa veya takımın büyüklüğüne, küçüklüğüne göre davranıyorsa bu bize iyi hissettirmiyor. Zor bir sezon geçiyor hepimiz için. Çok şey gördüm 40 yılın içerisinde ama bu sezon gibi zorlu bir sezon da hiç görmedim. Yani bir an önce bitmesinde takımlar için bir hayır vardır."