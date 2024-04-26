Son dakika Fenerbahçe haberi: İsmail Kartal’dan şampiyonluk sözleri!

Fenerbahçe, Sivasspor beraberliği ile birlikte şampiyonluk yarışında iddiasına sürdürebilmek için Galatasaray'ın puan kaybetmesine beklemek zorunda kalsa da teknik ekip ile futbolcuların morali ve motivasyonu yüksek.

2-2 tamamlanan Sivas deplasmanı dönüşünde 1 gün izin yapan sarı lacivertliler ilk kez bir araya geldiği çarşamba günkü antrenmana teknik direktör İsmail Kartal'ın konuşması damga vurdu.

"5'TE 5 BİZİ ŞAMPİYON YAPAR"

Takımını etrafına toplayan Kartal "Ben önümüzdeki 5 maçı da kazanırsak şampiyon olacağımıza yürekten inanıyorum. Rakibimiz bu hafta Adana'da Demirspor'a puan kaybedebilir. Burayı galibiyetle geçse bile Olimpiyat Stadı'nda oynayacakları bir Karagümrük maçı var. Son hafta oynayacakları Konyaspor karşılaşması da Galatasaray'a puan kaybı yaşatacak kadar kritik bir maç. Biz çıkıp 5 maçımızı da kazanalım, sonrasında olacakları göreceğiz" dedi.

KAPTANLAR DA SÖZ ALDI

Sarı lacivertli takımın teknik patronunun bu sözlerinin ardından takım kaptanları Edin Dzeko, Dusan Tadic, İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan Yandaş da konuşma yaptılar. Dzeko "Biz iyi bir takımız, gerçek gücümüzü sahaya yansıtırsak yenemeyeceğimiz hiçbir takım yok. Önümüzdeki maçların hepsini kazanırsak şampiyonluk ipini biz göğüsleriz. Beni inancım tam. Buna sizler de inanıyor musunuz" derken bütün takım coşkuyla alkışladı ve bu coşku ile derbinin ilk idmanı başladı. (Hürriyet)