Fatih Karagümrük’ten Antalyaspor’a farklı tarife! Bol gollü maç nefesleri kesti

Süper Lig'in 34'üncü haftasında Fatih Karagümrük, konuk ettiği Antalyaspor'u 4-1 yendi. Fatih Karagümrük'e galibiyeti getiren golleri 36'ncı dakikada Güven Yalçın, 64'üncü dakikada Markao, 81'inci dakikada Can Keleş ve 90+1'inci dakikada Paoletti kaydetti. Antalyaspor'un tek golünü Larsson attı.
MAÇTAN DAKİKALAR
10'uncu dakikada Eysseric'in ceza yayının üzerinden çektiği şutta kaleci Leite topu çeldi. Meşin yuvarlağı takip eden Markao, sağ çaprazdan topu ağlara göndermek üzereyken savunma gole izin vermedi.
36'ncı dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Sol kanattan rakibinden sıyrılarak ceza sahasına giren Markao, meşin yuvarlağı içeriye çevirdi. Altıpasın gerisinde topla buluşan Güven Yalçın, meşin yuvarlağı düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi: 1-0.
Fatih Karagümrük ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
50'nci dakikada Markao'nun pasıyla ceza sahasının dışından Eysseric'in şutunda top direk dibinden dışarı gitti.
55'inci dakikada Antalyaspor 10 kişi kaldı. Orta sahadaki bir pozisyonun ardından hakem Kadir Sağlam'ın düdüğünü göstermesine rağmen serbest vuruşu kullanan Safuri, ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
58'inci dakikada Emre'nin sağ kanattan ceza sahası ön çizgisi civarına çıkardığı pasta Erdal Rakip bekletmeden şutunu çıkardı. Kaleci Sirigu, sağına gleen şutta topun ağlarla buluşmasını engelledi.
64'üncü dakikada Fatih Karagümrük farkı 2'ye çıkardı. Sol kanattan kullanılan kornerde arka direkte son çizgiden Rohden topu altıpas üzerine çevirdi. Markao, sırtı dönük pozisyonda dönerek düzgün bir şut çıkardı ve ağları havalandırdı: 2-0.
78'inci dakikada Antalyaspor farkı 1'e indirdi. Ceza sahası dışında orta kulvarda uzak mesafeden kullanılan serbest vuruşta topu kaleye gönderen Larsson, meşin yuvarlağı Sirigu'nun sağından filelerle buluşturdu: 2-1.
81'inci dakikada Fatih Karagümrük farkı yeniden 2'ye yükseltti. Kontratakta Güven Yalçın'ın pasına hareketlenen Lasagna, topu sağ taraftan bindirme yapan Can Keleş'e bıraktı. Can'ın sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-1.
90+1'inci dakikada Fatih Karagümrük farkı 3'e çıkardı. Antalyaspor savunmasında Naldo'nun kalecisine dönmek üzereyken kaptırdığı top sonrasında Paoletti, sol kulvardan içeriye kat ederek ceza sahası dışından yerden yaptığı düzgün vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 4-1.
Fatih Karagümrük maçı 4-1 kazandı.