Karagümrük ateşten kaçtı

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasının kapanış maçında, düşme hattında yer alan Fatih Karagümrük, sahasında Antalyaspor'u 4-1 mağlup ederek ateşten çıktı… Mücadelenin 36. dakikasında55'te hakem Kadir Sağlam'ın "Düdüğü bekle" itirazına uymayıp oyunu başlatan64'te Markao skoru 2-0'a getirdi. 78'de Larson'un füzesiyle Sergen Yalçın'ın ekibi umutlansa da 81'de Can Keleş, 90+1'de de Paoletti sahne aldı: 4-1.Karagümrük, puanını 36'ya yükseltip 15. sıraya çıktı. Gaziantep düşme potasına gerilerken, alt sıralar iyice karıştı. Bilindiği üzere düşmesi kesinleşen tek takım İstanbulspor...