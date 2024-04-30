Karagümrük ateşten kaçtı

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasının kapanış maçında, düşme hattında yer alan Fatih Karagümrük, sahasında Antalyaspor'u 4-1 mağlup ederek ateşten çıktı… Mücadelenin 36. dakikasında Güven Yalçın'ın golüyle İstanbul ekibi öne geçerken,
55'te hakem Kadir Sağlam'ın "Düdüğü bekle" itirazına uymayıp oyunu başlatan Safuri ikinci sarıdan kırmızı kart görüp Akdeniz takımını 10 kişi bıraktı.
64'te Markao skoru 2-0'a getirdi. 78'de Larson'un füzesiyle Sergen Yalçın'ın ekibi umutlansa da 81'de Can Keleş, 90+1'de de Paoletti sahne aldı: 4-1. Üst üste 2. galibiyetini elde eden
Karagümrük, puanını 36'ya yükseltip 15. sıraya çıktı. Gaziantep düşme potasına gerilerken, alt sıralar iyice karıştı. Bilindiği üzere düşmesi kesinleşen tek takım İstanbulspor...