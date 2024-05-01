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Giriş Tarihi: 1.5.2024

Kol kola İspanya’ya!

Kol kola İspanya’ya!

Devler Ligi yarı final ilk maçında Real Madrid ile Bayern Münih yenişemedi. İki takım da öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı. Rövanş 8 Mayıs’ta Bernabeu’da

Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı başladı. Bayern Münih ile Real Madrid, Allianz Arena'da 2-2 berabere kaldı. Mücadelenin 24. dakikasında Kroos'un muhteşem ara pasında Vinicius Junior, İspanyol devini öne geçirdi. Alman takımı, Leroy Sane ile 53'te eşitliği buldu. 57'de kazanılan penaltıda da Harry Kane, Bayern'e 2-1'lik avantajı getirdi. Müsabakanın son dakikalarında R.Madrid tempo artırdı. Kim Min-Jae, 83'te ceza sahası içinde Rodrygo'yu düşürünce kazanılan penaltıda Vinicius Junior skoru 2-2'yaptı. Milli futbolcumuz Arda Güler ise karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı. Rövanş 8 Mayıs'ta Santiago Bernabeu'da oynanacak.
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Kol kola İspanya’ya!
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