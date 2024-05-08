Dortmund mucizesi!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist belli oldu… Yarı final ilk maçında sahasında Paris Saint-Germain'i 1-0 mağlup eden Borussia Dortmund, rövanşta da deplasmanda Fransız ekibini yine aynı sonuçla yenerek büyük bir başarıya imza attı. Alman temsilcisini galibiyete taşıyan golü 50. dakikada kornerden Brandt'ın yaptığı ortada topa arka direkte kafayı vuran Hummels attı.Ayrıca Fransız takımı 41 orta yapıp %70'e %30 topla oynama üstünlüğü kursa da Alman duvarını aşamadı…Antalyaspor'un teknik direktörüyken görevinden ayrılıp Dortmund'da Edin Terzic'in yardımcılığını üstlenen Nuri Şahin de yeni takımıyla ilk sezonunda Şampiyonlar Ligi finaline kalmanın sevincini yaşadı. Sarı-siyahlılar en son 2012-13'te Devler Ligi finali oynamış ancak Bayern Münih'e 2-1 kaybetmişti.