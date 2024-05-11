SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Kanarya’da Kenan Karaman sürprizi

Sezonu istediği şekilde götüremeyen Fenerbahçe'de kadro planlaması için harekete geçildi. Transferde düğmeye basan Kanarya, ilk olarak yerli isimleri gündemine aldı. Karagümrük'te iyi bir sezon geçiren sol bek Levent Mercan transferini bitirdiği iddia ediliyor. Genç sol bekin transferinde mutlu sona ulaşmaya hazırlanan sarı-lacivertlilerden bir hamle daha geldi.

Sarı-Lacivertliler'in ikinci bombası Kenan Karaman olacak. Alınan bilgilere göre bu transferi erken bitirmek isteyen yönetim, Schalke 04'te forma giyen Kenan Karaman ile prensip anlaşmasına vardı. Karaman'ın transfer edilmesindeki birinci amaç gelecek sezon yabancı sayısının 12'ye düşecek olması ve dolayısıyla yerli rotasyonunun çok önem kazanması.

İYİ BİR ALTERNATİF OLABİLİR

Şu anda Sırp futbolcu Tadic'in rotasyonunda Ryan Kent ve Joshua King var. Ancak ikisi de gelecek sezon büyük ihtimalle kadroda yer almayacak. Kenan ise Bundesliga II'de Schalke formasıyla iyi bir sezon çıkarıyor. Daha önce 1 sezon Beşiktaş'ta oynayan Kenan Karaman'ın bu sezon Schalke performansı göz kamaştırdı. Ligde 27 maça çıkan Kenan, 12 gol kaydederken 7 de asist katkısı yaptı. Kanarya'nın Kenan transferini bitirdikten sonra başka gurbetçilerle de temas kurmayı planladığı öğrenildi. (Yeni Asır)