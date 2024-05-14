Son dakika Galatasaray haberi: Mertens, dünyada zirveye çıktı!

Galatasaray'ın 3-2'lik Karagümrük galibiyetinde 1 gol ve 1 asistle kahraman olan Dries Mertens, performansıyla dünya futbolunun zirvesinde yer alıyor.



SÜPER LİG'DE 18 ASİST

37 yaşındaki tecrübeli oyuncu, bu sezon sarı-kırmızılı forma altında Süper Lig'de 18 asist yapma başarısı gösterdi. Belçikalı orta saha, yakaladığı bu istatistikle tüm yıldızları geride bırakmasını da bildi.

MERTENS'İN TAKİPÇİLERİ



Mertens'in asist alında en yakın rakibi ise Lokomotiv Moskova forması giyen Maksim Glushenkov. 24 yaşındaki oyuncunun 17 asisti bulunuyor. Kasımpaşa forması giyen Haris Hajradinovic 14 asistle listede dördüncü sırada yer alıyor.

İMZA BEKLENİYOR



Galatasaray, yeni sözleşme konusunda Mertens ile yaptığı görüşmelerin sonuna gelmiş durumda. 37 yaşındaki tecrübeli oyuncunun 3.5 milyon euro seviyelerinde ücret alması bekleniyor. Kısa süre içinde resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.

TOPLAM PERFORMANSI



Güncel piyasa değeri 1.8 milyon euro olan Mertens, bu sezon tüm kulvarlarda 49 maça çıktı. 3 bin 85 dakika sahada kalan Belçikalı yıldız, takımına 12 gol, 18 asistlik performans sağladı. (Akşam)