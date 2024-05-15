Carlo Ancelotti’den Arda Güler’e: Futbol topu ona aşık

La Liga'nın 36. haftasında şampiyon Real Madrid, milli futbolcu Arda Güler'in 1 gol attığı karşılaşmada Deportivo Alaves'i 5-0 mağlup etti. Arda, bu sezon ligdeki 4'üncü golünü kaydetti. Carlo Ancelotti, bu sezonki 4. golünü kaydeden 19 yaşındaki orta saha için övgü dolu sözler kullandı.

Vinicius Junior'ın ceza sahasında savunmadan seken meşin yuvarlağı tek vuruşla kalecinin solundan ağlara gönderen Arda Güler için teknik direktör Carlo Ancelotti, "Bütün takım Arda'yı çok seviyor. Kulüpteki herkes ve teknik ekip onu seviyor. O en gencimiz. Daha önce de söylemiştim, çok yetenekli. Goller atıyor, bazen istemese de gol atıyor. Futbol topu ona aşık. Bu çok net. Burada olduğu için çok mutluyuz. Gelecekte de bizimle olacak" ifadelerini kullandı.

Milli futbolcu, bu sezon Real Madrid formasıyla toplamda 11 maça çıkarken 4 gol kaydetti. Arda, İspanyol ekibinde kariyerinin ilk lig şampiyonluğunu ve Süper Kupa zaferini elde etti.