Son dakika Galatasaray haberi: Dries Mertens şart koşmadı, imzayı attı!

İç transferde sezon sonunu beklemeyen Galatasaray, 10 numarası Dries Mertens'le yola 'devam' dedi. İki hafta önce Mertens'le görüşmeler başladı, eşi Katrin Kerkhofs da sürece dahil oldu ve taraflar arasında kesin anlaşmaya varıldı. Belçikalı yıldızın sözleşmesi 1 sene daha uzatıldı. Konuyla ilgili Fenerbahçe derbisi öncesinde resmi açıklama bekleniyor. 8 hafta üst üste asist yaparak sezona damgasını vuran 37 yaşındaki Mertens, menajeri aracılığıyla yapılan pazarlıklarda 4 milyon Euro'dan 2.9 milyon Euro'ya indi ve hiçbir şart koşmadı.



AİLESİ YİNE TRİBÜNDEYDİ



Eşi Katrin Kerkhofs da İstanbul'da çok mutlu olduklarını belirterek Mertens'in Galatasaray'da devam etmesini istedi. Oğulları Ciro'yu İstanbul'da büyüten Belçikalı çift, şehir merkezinde (Maçka) yaşıyor ve aileleri ile arkadaşlarını sürekli misafir ediyor. RAMS Park'ta locası bulunan Mertens'in eşi, anne ve babası son Karagümrük maçında yine tribündeydi.



MERTENS KİMDİR?



6 Mayıs 1987 yılında dünyaya gelen Dries Mertens kariyeri boyunca Napoli, Apedoorn, Utrecht, PSV Eindhoven ve Galatasaray formasıyla 762 maça çıktı. 265 gol atarken 201 de asist yaptı. 2 İtalya Kupası, 1 İtalya Süper Kupası, 1 Hollanda kupası, 1 Türkiye Süper Lig şampiyonluğu ve Türkiye Süper Kupası sevinci yaşadı. Bu sezon sarı-kırmızılı formayla 49 maçta görev yaptı. 12 kez fileleri havalandırıp, 15 gol pası verdi. Mertens'in Belçika Milli Takımı'yla da 109 maçta 21 golü var.



