Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika Galatasaray haberi: Dries Mertens şart koşmadı, imzayı attı!
Giriş Tarihi: 15.5.2024 08:13

Son dakika Galatasaray haberi: Dries Mertens şart koşmadı, imzayı attı!

MEHMET ÖZCAN
Son dakika Galatasaray haberi: Dries Mertens şart koşmadı, imzayı attı!

Son dakika Galatasaray haberi: 37 yaşındaki futbolcu Dries Mertens, yapılan pazarlıklarda 4 milyon Euro olan maaşının 2.9 milyon Euro’ya indirilmesini kabul etti. Ekstra bir talepte bulunmayan tecrübeli oyuncunun devam kararında, eşinin İstanbul’da kalmak istemesi de etkili oldu.

İç transferde sezon sonunu beklemeyen Galatasaray, 10 numarası Dries Mertens'le yola 'devam' dedi. İki hafta önce Mertens'le görüşmeler başladı, eşi Katrin Kerkhofs da sürece dahil oldu ve taraflar arasında kesin anlaşmaya varıldı. Belçikalı yıldızın sözleşmesi 1 sene daha uzatıldı. Konuyla ilgili Fenerbahçe derbisi öncesinde resmi açıklama bekleniyor. 8 hafta üst üste asist yaparak sezona damgasını vuran 37 yaşındaki Mertens, menajeri aracılığıyla yapılan pazarlıklarda 4 milyon Euro'dan 2.9 milyon Euro'ya indi ve hiçbir şart koşmadı.

AİLESİ YİNE TRİBÜNDEYDİ

Eşi Katrin Kerkhofs da İstanbul'da çok mutlu olduklarını belirterek Mertens'in Galatasaray'da devam etmesini istedi. Oğulları Ciro'yu İstanbul'da büyüten Belçikalı çift, şehir merkezinde (Maçka) yaşıyor ve aileleri ile arkadaşlarını sürekli misafir ediyor. RAMS Park'ta locası bulunan Mertens'in eşi, anne ve babası son Karagümrük maçında yine tribündeydi.

MERTENS KİMDİR?

6 Mayıs 1987 yılında dünyaya gelen Dries Mertens kariyeri boyunca Napoli, Apedoorn, Utrecht, PSV Eindhoven ve Galatasaray formasıyla 762 maça çıktı. 265 gol atarken 201 de asist yaptı. 2 İtalya Kupası, 1 İtalya Süper Kupası, 1 Hollanda kupası, 1 Türkiye Süper Lig şampiyonluğu ve Türkiye Süper Kupası sevinci yaşadı. Bu sezon sarı-kırmızılı formayla 49 maçta görev yaptı. 12 kez fileleri havalandırıp, 15 gol pası verdi. Mertens'in Belçika Milli Takımı'yla da 109 maçta 21 golü var.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika Galatasaray haberi: Dries Mertens şart koşmadı, imzayı attı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA