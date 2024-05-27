Beşiktaş’a Nuri Şahin’den müjde! Feyenoord vazgeçti

Sezonu tamamlayan Beşiktaş'ta ilk hedef, yeni teknik direktörü takımın başına getirmek. Başkan Hasan Arat, daha önce yaptığı açıklamada yeni hocanın sezon bittikten sonra getirileceğini duyurmuştu. Kara Kartal'ın teknik direktör adayları arasında yer alan Nuri Şahin ile ilgili de yeni bir gelişme yaşandı.

Adı Beşiktaş ile anılan Antalyaspor'un eski teknik direktörü Nuri Şahin, aynı zamanda Feyenoord ile de anılıyordu. Ancak Hollanda basını 1908.nl'de yer alan habere göre Feyenoord, genç teknik adamdan vazgeçti.

Söz konusu haberde konuyla ilgili şu ifadelere yer verildi:

Feyenoord'un Liverpool'a giden baş antrenörü Arne Slot'un yerine arayışları yurt dışında kesin olarak sona erdi. Henüz somut bir hareket yok ancak liste gittikçe kısalıyor. Nihai seçim yapıldığında ve kulüp, Slot'un halefini bulduğunda açıklama yapılabilir.