Antalyaspor hocası Alex’ten Mehmet Aurelio ve Semih Şentürk açıklaması!

"BİRÇOK İSİM GÜNDEME GETİRİLECEK"

"Önümüzdeki haftadan itibaren Avrupa'da transfer dönemi başlayacak. Birçok oyuncu, birçok kulübe gitmek ister. Bazı oyuncular Antalyaspor'a gelmek isteyecektir. Basında çok isim duyacağız, çok haber çıkacak. Bunun için gerekli aksiyonları kulüp alacaktır. Basında çıkan isimlere takılıp kalmayın. Brezilya'da bile haberler çıkmaya başladı, benim birçok ismi Antalya'ya götüreceğim söyleniyordu. Futbol dünyasında bu tip haberlere alışkınız."

"SEMİH ŞENTÜRK EKİPTE OLMAYACAK"

"Semih Şentürk ekibimizde olmayacak. Antalyaspor'da çalışan profesyoneller dışında 2 tane yardımcı antrenör getireceğim. Ayrıca Mehmet Aurelio da teknik ekibimizde olacak."

Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe: "Temmuzun ilk haftası transfer dönemi başlıyor, eylüle kadar zamanı var. Transfer dönemi başlamadan transfer engelini kaldıracağız. Bu kadar transfer emeği, transfer yasğını kaldırmama üzerine olamaz. Biz sözleşmeleri imzalayacağız. Transfer engelini kaldırınca da lisanslarını TFF'ye bildireceğiz."