Beşiktaş, Süper Lig’deki kötü sezonunda Türkiye Kupası’yla teselli buldu

Süper Lig'de 2023-2024 sezonuna şampiyonluk parolasıyla başlayan siyah-beyazlı futbol takımı, sergilediği performansla beklentilerin uzağında kaldı. Ligde çıktığı 38 müsabakada 16 galibiyet, 8 beraberlik, 14 yenilgi yaşayan Beşiktaş, 56 puan ve averajla 6. sırada yer aldı. Siyah-beyazlılar, maç başına 1,47 puan ortalamasıyla 1997-1998 sezonundan bu yana en kötü performansını ortaya koydu. Beşiktaş, 1997-1998'de 1,41 puan ortalamasında kalarak taraftarına hayal kırıklığı yaşatmıştı. Siyah-beyazlı ekip, 34 karşılaşmada topladığı 48 puanla söz konusu sezonu 6. basamakta tamamlamıştı.

5 TEKNİK ADAM GÖREV YAPTI

Bu sezon sergilediği performansla beklentileri karşılayamayan Beşiktaş, teknik direktör konusunda da istikrar sağlayamadı. Siyah-beyazlı ekipte 2023-2024 sezonunda Şenol Güneş, Burak Yılmaz, Rıza Çalımbay, Fernando Santos ve Serdar Topraktepe görev yaptı. Beşiktaş, bu sezon tüm kulvarlarda oynadığı 56 maçın 15'ine Güneş, 6'sına Yılmaz, 7'sine Çalımbay, 16'sına Santos ve 12'sine Topraktepe yönetiminde çıktı.

ÇEBİ GİTTİ, ARAT GELDİ

Beşiktaş'ta futbol takımının sergilediği kötü performans, 4 teknik adamın yanı sıra Ahmet Nur Çebi başkanlığındaki yönetimin de sonunu getirdi. Yaz transfer döneminde izlenen strateji ve kurulan kadro nedeniyle eleştirilerin hedefi haline gelen başkan Çebi, üst üste yaşanan kötü sonuçların ardından 6 Ekim 2023'te olağanüstü seçimli genel kurula gitme kararı aldı. 3 Aralık 2023'te gerçekleştirilen kongrede Serdal Adalı'ya büyük üstünlük kuran Hasan Arat, siyah-beyazlı kulübün başkanlığına seçildi.

TRANSFERLER BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI

Bu sezon transfer ettiği oyunculardan istediği verimi alamayan Beşiktaş, kadro istikrarı yakalamakta da zorlandı. Siyah-beyazlı takım, yaz ve ara transfer dönemlerinde 11 futbolcuyu kadrosuna kattı. Bu oyunculardan Jean Onana, Ante Rebic, Daniel Amartey, Alex Oxlade-Chamberlain, Eric Bailly ve Joe Worrall, performans düşüklüğü, disiplin sorunları ve sakatlıklar nedeniyle beklentileri karşılayamadı. Bailly ve Onana ile ara transfer döneminde yollar ayrıldı.

AVRUPA MACERASI İYİ BAŞLADI, KÖTÜ SONLANDI

Beşiktaş, bu sezon ilk kez mücadele ettiği UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde de istediği performansı sergileyemedi. Elemelerde 6'da 6 yaparak Avrupa kupalarına iyi başlayan siyah-beyazlılar, bu performansını grup aşamasına taşıyamadı. D Grubu'nda Club Brugge (Belçika), Lugano (İsviçre) ve Bodo/Glimt (Norveç) ile mücadele eden Beşiktaş, 1 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyet sonucunda hanesine 4 puan yazdırabildi ve üçüncü sırada yer alarak elendi.

TÜRKİYE KUPASI ŞAMPİYONLUĞU TESELLİ OLDU

Beşiktaş, ligde tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşamasına rağmen Türkiye Kupası'nı kazanarak taraftarını mutlu etmeyi başardı. Kupaya 5. turdan dahil olan siyah-beyazlılar, sırasıyla Eyüpspor, Antalyaspor, Konyaspor ve MKE Ankaragücü'nü eleyerek finale yükseldi. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan finalde Trabzonspor'a 3-2 üstünlük kuran Beşiktaş, Türkiye Kupası'nı 11. kez müzesine götürdü. Beşiktaş, kupada elde ettiği şampiyonlukla gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etme hakkı kazandı. Siyah-beyazlılar, Avrupa Ligi macerasına play-off aşamasından başlayacak. 2023-2024 ve 1997-1998 sezonlarında Süper Lig'de beklentilerin çok uzağında kalan Beşiktaş, buna karşın Türkiye Kupası'nı müzesine götürerek taraftarını teselli etmesini bildi.