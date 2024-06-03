Alex de Souza, Fenerbahçe’nin eski gözdesini istiyor: Bruno Henrique

Süper Lig takımlarından Antalyaspor, geçtiğimiz haftalarda Brezilyalı teknik direktör Alex de Souza ile 2 yıllık anlaşmaya vardıklarını açıklayarak efsane isme resmi imzayı attırmıştı. Kırmızı-Beyazlı ekibin başında başarılı bir sezon geçirmeyi hedefleyen Alex de Souza Antalya'ya adımını atmadan transfer için kollarını sıvadı. Brezilyalı teknik adam Alex de Souza, kulübün ihtiyaçları doğrultusunda transferler yapabilmek adına harekete geçerek bazı isimlerle görüşmelere başladı. Bu kapsamda kariyerinde Cruzeiro, Coritiba ve Flamengo formalarını giyen Bruno Henrique, Alex'in radarına girdi.

FENERBAHÇE ÇOK İSTEMİŞTİ

Teknik direktör Jorge Jesus döneminde Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin transfer listesinde bulunduğu hatta anlaşıldığı iddia edilen Bruno Henrique'nin durumu mutlu sonla bitememişti. Brezilyalı futbolcunun yaşadığı sakatlık Türkiye'ye gelmesine engel olmuştu.

Antalyaspor'un başına geçen Alex de Souza'nın 33 yaşındaki Brezilya uyruklu tecrübeli sol kanadın önümüzdeki sezon Antalyaspor'da forma giymesi için yoğun mesai harcadığı ifade edildi. Geçtiğimiz sezon öncesi geçirdiği sakatlık nedeniyle Flamengo'da 4 maçta ilk 11 oynama fırsatı bulan Bruno Henrique, 1 gol kaydetti. Piyasa değeri 2 milyon Euro olan Bruno Henrique'nin Antalyaspor'a gelmeye sıcak baktığı öne sürüldü. (Fanatik)