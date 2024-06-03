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Giriş Tarihi: 3.6.2024 13:27

Ankaragücü yeni teknik direktörünü buldu! Hakan Keleş anlaşmaya yakın...

Ankaragücü yeni teknik direktörünü buldu! Hakan Keleş anlaşmaya yakın...

Son hafta Trabzonspor’a kaybederek Süper Lig’e veda eden Ankaragücü’nde görevinden ayrılan Emre Belözoğlu’nun koltuğu için Hakan Keleş ismi gündeme geldi. Tarafların anlaşmaya yakın olduğu kaydedildi.

Süper Lig'in son haftasında Trabzonspor'a kaybederek küme düşen Ankaragücü'nde Emre Belözoğlu'nun istifasının ardından teknik adam arayışları başladı. Listesine pek çok ismi alan Başkent ekibinde efsane oyuncularından Hakan Keleş gündeme geldi.

İMZAYA YAKIN

Birçok isimle temas kuran Başkent ekibi, Hakan Keleş ile de görüşme gerçekleştirdi. 52 yaşındaki futbol adamıyla önemli aşama kat eden Ankaragücü'nün imzaya yakın olduğu gelen haberler arasında yerini aldı.

SON OLARAK KONYASPOR'DA ÇALIŞTI

Teknik adamlık kariyerine 2018'de Sivasspor'da başlayan Hakan Keleş, Giresunspor ile çalıştıktan sonra en son Konyaspor'da görev aldı. Geçtiğimiz Ocak ayında Konyaspor ile yollarını ayıran Hakan Keleş, o tarihten bu yana takım çalıştırmadı.

EFSANE OYUNCULARINDAN

Futbolculuk kariyerinde Edirnespor, Bursaspor, Kayserispor, Şekerspor, Antalyaspor ve Dardanelspor formalarını giyen Hakan Keleş, Ankaragücü'nün de efsane isimleri arasında yerini aldı. 1998 ve 2005 yılları arasında Sarı-Lacivertli takımın formasını terleyen Hakan Keleş, 219 maça çıktı. Hakan Keleş, söz konusu maçlarda 40 gol ve 40 asiste imza koydu.

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Ankaragücü yeni teknik direktörünü buldu! Hakan Keleş anlaşmaya yakın...
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