Ankaragücü yeni teknik direktörünü buldu! Hakan Keleş anlaşmaya yakın...

Süper Lig'in son haftasında Trabzonspor'a kaybederek küme düşen Ankaragücü'nde Emre Belözoğlu'nun istifasının ardından teknik adam arayışları başladı. Listesine pek çok ismi alan Başkent ekibinde efsane oyuncularından Hakan Keleş gündeme geldi.



İMZAYA YAKIN



Birçok isimle temas kuran Başkent ekibi, Hakan Keleş ile de görüşme gerçekleştirdi. 52 yaşındaki futbol adamıyla önemli aşama kat eden Ankaragücü'nün imzaya yakın olduğu gelen haberler arasında yerini aldı.

SON OLARAK KONYASPOR'DA ÇALIŞTI



Teknik adamlık kariyerine 2018'de Sivasspor'da başlayan Hakan Keleş, Giresunspor ile çalıştıktan sonra en son Konyaspor'da görev aldı. Geçtiğimiz Ocak ayında Konyaspor ile yollarını ayıran Hakan Keleş, o tarihten bu yana takım çalıştırmadı.

EFSANE OYUNCULARINDAN



Futbolculuk kariyerinde Edirnespor, Bursaspor, Kayserispor, Şekerspor, Antalyaspor ve Dardanelspor formalarını giyen Hakan Keleş, Ankaragücü'nün de efsane isimleri arasında yerini aldı. 1998 ve 2005 yılları arasında Sarı-Lacivertli takımın formasını terleyen Hakan Keleş, 219 maça çıktı. Hakan Keleş, söz konusu maçlarda 40 gol ve 40 asiste imza koydu.