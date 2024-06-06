EURO 2024’E DOĞRU - Polonya’nın hedefi zorlu gruptan çıkmak

Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz'da düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2024) katılacak Polonya Milli Takımı, bulunduğu zorlu gruptan çıkmayı hedefliyor.

D Grubu'nda Hollanda, Fransa ve Avusturya ile mücadele edecek Polonya'nın kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, turnuva geçmişi ve kadrosuyla ilgili ayrıntılar şöyle:

KUPAYA KATILMA MÜCADELESİ

Eski Polonyalı futbolcu Michal Probierz'in çalıştırdığı Polonya, elemelerde Arnavutluk, Çekya, Moldova ve Faroe Adaları ile mücadele etti.

Elemelerde E Grubu'nda çıktığı 8 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşayan Polonya, Arnavutluk ve Çekya'nın ardından üçüncü oldu. Turnuvaya doğrudan katılma hakkı kazanamayan Polonya, 2022-23 UEFA Uluslar Ligi'ndeki sıralamasına göre EURO 2024 için play-off oynama hakkı kazandı.

Play-off yarı finalinde Estonya'yı 5-1 yenen Polonya, finalde ise Galler'e normal süresi ve uzatma devreleri golsüz biten maçta penaltılarla 5-4 üstünlük kurarak Almanya biletini aldı.

Eleme grubu ve play-off maçlarında rakip ağları 15 kez havalandıran ve kalesinde 11 gol gören Polonya, şu sonuçları aldı:

Çekya-Polonya: 3-1

Polonya-Arnavutluk: 1-0

Moldova-Polonya: 3-2

Polonya-Faroe Adaları: 2-0

Arnavutluk-Polonya: 2-0

Faroe Adaları-Polonya: 0-2

Polonya-Moldova: 1-1

Polonya-Çekya: 1-1

Polonya-Estonya: 5-1

Galler-Polonya: 0-0 (Penaltılarla 4-5)

- Gözler Lewandowski'de olacak

Polonya'nın Almanya'da en güvendiği isim, şüphesiz Barcelona'da forma giyen Robert Lewandowski olacak.

Elemelerde 3 gol kaydeden 35 yaşındaki futbolcu, Polonya tarihinin en fazla maça çıkan ve en çok gol atan (148 maçta 82 gol) oyuncusu konumunda bulunuyor.

Ayrıca Fenerbahçe'den Sebastian Szymanski, Antalyaspor'dan Adam Buksa ve Başakşehir'den Krzysztof Piatek ile Napoli'den Piotr Zielinski, takımın etkili isimleri arasında yer alıyor.

ADAY KADROSU

Kaleci: Wojciech Szczesny (Juventus), Marcin Bulka (Nice), Oliwier Zych (Puszcza), Lukasz Skorupski (Bologna)

Defans: Jan Bednarek (Southampton), Bartosz Bereszynski (Empoli), Pawel Bochniewicz (Heerenveen), Jakub Kiwior (Arsenal), Bartosz Salamon (Lech Poznan), Tymoteusz Puchacz (Kaiserslautern), Pawel Dawidowicz (Hellas Verona), Sebastian Walukiewicz (Empoli)

Orta saha: Przemyslaw Frankowski (Lens), Kamil Grosicki (Pogon Szczecin), Jakub Moder (Brighton), Taras Romanczuk (Jagiellonia Bialystok), Damian Szymanski (AEK), Michal Skoras (Club Brugge), Nikola Zalewski (Roma), Jakub Piotrowski (Ludogorets), Bartosz Slisz (Atlanta), Sebastian Szymanski (Fenerbahçe), Kacper Urbanski (Bologna), Piotr Zielinski (Napoli)

Forvet: Adam Buksa (Antalyaspor), Arkadiusz Milik (Juventus), Robert Lewandowski (Barcelona), Krzysztof Piatek (Başakşehir), Karol Swiderski (Hellas Verona)

TURNUVA GEÇMİŞİ

Şampiyonaya daha önce 4 kez katılan Polonya Milli Takımı, en büyük başarısını 2016'da çeyrek final oynayarak elde etti.

Katıldığı 4 turnuvanın 3'ünde gruptan çıkamayan Polonya, kupa tarihinde oynadığı 14 maçın 2'sini kazandı, 7'sinden beraberlik, 5'inden mağlubiyetle ayrıldı. Rakip fileleri 11 kez havalandıran Polonya, kalesinde ise 15 gol gördü.

Polonya'nın turnuva geçmişi şöyle:

2008 - Grup aşaması

2012 - Grup aşaması

2016 - Çeyrek final

2020 - Grup aşaması

MAÇ TAKVİMİ

Polonya'nın EURO 2024 D Grubu'nda oynayacağı maçların programı şöyle:

16 Haziran Pazar:

16.00 Polonya-Hollanda (Volkspark Stadı-Hamburg)

21 Haziran Cuma:

19.00 Polonya-Avusturya (Berlin Olimpiyat Stadı-Berlin)

25 Haziran Salı:

19.00 Fransa-Polonya (BVB Stadı-Dortmund)