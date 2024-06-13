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Giriş Tarihi: 13.6.2024 16:41

Alex De Souza'dan Emre Mor sürprizi!

Alex De Souza’dan Emre Mor sürprizi!

Antalyaspor'un teknik direktörü Alex de Souza, bonservisi Fenerbahçe'de olan Emre Mor için devreye girdi. Brezilyalı teknik adamın raporu doğrultusunda 26 yaşındaki futbolcuyu bir kez daha gündemine alan Kırmızı-Beyazlılar, transfer engelini kaldırması halinde somut adım atabilecek.

Ara transfer döneminde Fenerbahçe'de Fatih Karagümrük'e kiralanan Emre Mor'a Antalyaspor talip oldu. Teknik direktör Alex De Souza'nın Emre Mor'u takımda görmek istediği iddia edildi.

ANTALYASPOR, TRANSFER ENGELİNİ KALDIRIRSA SOMUT ATACAK

Brezilyalı teknik adamın raporu doğrultusunda 26 yaşındaki futbolcuyu bir kez daha gündemine alan Kırmızı-Beyazlılar, transferini engelini kaldırması halinde somut adım atabilecek.

Bonservisi Fenerbahçe'de olan ve geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Süper Lig'e veda eden Fatih Karagümrük'te kiralık olarak geçiren Emre Mor'un, Sarı-Lacivertlilerle 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

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Alex De Souza'dan Emre Mor sürprizi!
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