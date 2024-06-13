Alex De Souza’dan Emre Mor sürprizi!

Ara transfer döneminde Fenerbahçe'de Fatih Karagümrük'e kiralanan Emre Mor'a Antalyaspor talip oldu. Teknik direktör Alex De Souza'nın Emre Mor'u takımda görmek istediği iddia edildi.

ANTALYASPOR, TRANSFER ENGELİNİ KALDIRIRSA SOMUT ATACAK

Brezilyalı teknik adamın raporu doğrultusunda 26 yaşındaki futbolcuyu bir kez daha gündemine alan Kırmızı-Beyazlılar, transferini engelini kaldırması halinde somut adım atabilecek.

Bonservisi Fenerbahçe'de olan ve geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Süper Lig'e veda eden Fatih Karagümrük'te kiralık olarak geçiren Emre Mor'un, Sarı-Lacivertlilerle 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.