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Giriş Tarihi: 17.6.2024 10:47

SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Trabzon'dan Adam Buksa bombası

SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Trabzon’dan Adam Buksa bombası

Trabzonspor, Antalya ile kiralık sözleşmesi sona eren ve Lens’e geri dönen Adam Buksa ile temaslarını sürdürüyor. Dün Hollanda ağlarını sarsan 27 yaşındaki forvetin Bordo-Mavililer'e gelmeye hazır olduğu öğrenildi.

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da birçok mevki için temaslar sürüyor. Onuachu'nun yüksek maliyetine karşın bu transferde geri adım atmayan yönetimin, olumsuz bir sonuç alınması ihtimaline karşın birçok ismi gündemde tutuyor. Bordo-mavili ekipte santrfor bölgesi için anılan son isim Adam Buksa oldu.

Trabzonspor'un, geride kalan sezon Süper Lig'de Antalyaspor forması ile 16 gol kaydeden Polonyalı santrfor ile ilgilendiği öne sürüldü. Antalyaspor ile kiralık sözleşmesi sona eren ve Fransız ekibi Lens'e geri dönen 27 yaşındaki oyuncu için teknik ekibin de olumlu görüşe sahip olduğu ifade ediliyor. Lens ile Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan 1.91 boyundaki yıldız dün Polonya Milli Takımı ile Hollanda filelerini sarstı. Polonya ile 16 maça çıkan Buksa, 1 gol attı ve 6 asistlik katkı sağladı. (Fotomaç)

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SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Trabzon'dan Adam Buksa bombası
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