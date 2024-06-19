Sefo, Türkiyem şarkısını SABAH Spor'a anlattı! "Kalbimden geçenleri yazdım"

- Yaptığınız marş çok beğenildi, nasıl ortaya çıktı? İlk teklif nasıl geldi?

"Türkiye Futbol Federasyonu ulaştı bana, böyle bir şarkı lazım dediler. Ben de "Türkiye için elimden geleni yapmaya çalışırım" dedim tabii ki. Aslında iki şarkı hazırladım. Birisi 'Bilmem mi'ydi. Bunda karar kaldık. Belki onu da yapabiliriz. Kalbimden geçenleri kağıda yazdım. Bendeki üretim süreci 5-6 gün sürdü ama 1.5 ayı buldu son haline getirmemiz."

- Sefo'nun futbolla arası nasıl?

"Her Türk genci gibi ben de çok seviyorum. G.Saraylıyım ama ayrıca Samsunspor'u da destekliyorum Samsunluyum. Şu an gönlümüz Türkiye ile birlikte atıyor."

- Futbolcularla yüz yüze geldin mi? Onların tepkisi nasıl olmuş şarkıya?

"Yüzyüze görüşmedik ama futbolcu arkadaşlarımız da sevmişler."

- Halktan tepkiler nasıl peki?

"Sevenler de var yadırgayanlar da. Ama benim tarzım bu. Kendi tarzımı yansıttım şarkıya. Seven sevmeyen herkese teşekkür ederim."

TRİBÜNLER ONA EMANET

Antalyaspor ve A Milli Takım'ın amigosu Recep Güler de büyük görev için Dortmund'daydı. İlk kez Nihat Özdemir yönetimi tarafından davet alan Güler, dün 29. milli maçında tribündeydi. Milli takım amigoları maça nasıl hazırlanıyor diye sorduk, yanıtı "Hazırlanmaktan ziyade bu psikolojik bir durum. Tribünle hazırlığı iyi yapmak lazım. Bu psikolojik bir durum. İlk sloganı biz atıyoruz, tribünler arkadan geliyor" oldu.