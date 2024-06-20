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Giriş Tarihi: 20.6.2024

Almanya’nın panzeri İlkay

YUSUF TURHAN
Almanya’nın panzeri İlkay

Türk asıllı Alman futbolcu 22’de Musiala’ya asist yaptı, 67’de de harika bir golle perdeyi kapattı. Nagelsmann’ın öğrencileri, puanını 6’ya yükselterek son 16 turunu garantiledi

Turnuva başlayalı 6 gün oldu… Atılan goller, servis edilen paslar, genç-yaşlı yıldızların birbirlerine nazire yaparcasına resitalleri, nefes kesen geri dönüşler ve kurulan düşlerle bu şampiyona şimdiden çok şey vadediyor futbolseverlere... Açılış maçında 5 golle gövde gösterisi yapan İlkay Gündoğan'ın önderliğindeki Almanya, Macaristan karşısında da zorlanmadı ve son 16'daki yerini ayırttı. İlkay-Musiala-Wirtz-Havertz dörtlüsüyle oldukça yaratıcı ve tahripkar bir hücum gücüne sahip Panzerler 19 şutta 2 kez ağları bulurken, Barça'nın Türk asıllı yıldızı İlkay 1 gol, 1 asistle gemisini limana yanaştırdı. Nagelsmann'ın, 84'te kenara aldığı kaptanı alkışlatması ve yerine 19 gol, 9 asistle Stuttgart'ı Bundesliga'da 2. yapan Deniz Undav'ı sahaya sürmesi güzel bir jestti.
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Almanya’nın panzeri İlkay
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