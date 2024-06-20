Almanya’nın panzeri İlkay Gündoğan

Turnuva başlayalı 6 gün oldu… Atılan goller, servis edilen paslar, genç-yaşlı yıldızların birbirlerine nazire yaparcasına resitalleri, nefes kesen geri dönüşler ve kurulan düşlerle bu şampiyona şimdiden çok şey vadediyor futbolseverlere... Açılış maçında 5 golle gövde gösterisi yapan İlkay Gündoğan'ın önderliğindeki Almanya, Macaristan karşısında da zorlanmadı ve son 16'daki yerini ayırttı. İlkay-Musiala-Wirtz-Havertz dörtlüsüyle oldukça yaratıcı ve tahripkar bir hücum gücüne sahip Panzerler 19 şutta 2 kez ağları bulurken, Barça'nın Türk asıllı yıldızı İlkay 1 gol, 1 asistle gemisini limana yanaştırdı. Nagelsmann'ın, 84'te kenara aldığı kaptanı alkışlatması ve yerine 19 gol, 9 asistle Stuttgart'ı Bundesliga'da 2. yapan Deniz Undav'ı sahaya sürmesi güzel bir jestti.