Fenerbahçe’de yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Fenerbahçe Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını Düzce'de yaptığı kampta sürdürüyor.
Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre sarı-lacivertli takım, Kaynaşlı ilçesindeki Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde günün ilk idmanına çıktı.
Salondaki core çalışmasının ardından sahaya çıkan takım, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas ve taktik çalışmalarıyla idmanı tamamladı.
Sarı-lacivertli ekip, yarın saat 10.30'da Mehmet Topal'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Romanya ekibi Petrolul Ploieşti ile tesislerdeki sahada sezonun ilk hazırlık maçını oynayacak.