Son dakika haberi: Serdar Dursun’da Ters Köşe! Fenerbahçe’yi Bekliyordu...

Geçtiğimiz sezonun başında Fenerbahçe'den ayrılarak Fatih Karagümrük'e transfer olan Serdar Dursun, devre arasında Sarı Lacivertli ekibe geri dönmüştü. Serdar'ın yeni sezondaki adresiyle ilgili iddia ortaya atıldı.

BONSERVİSİ ELİNDE



Karagümrük'le 1 yıllık sözleşme imzalayan Serdar, Fenerbahçe'ye ise kiralık olarak gelmişti. Sezonun tamamlanmasıyla iki kulüple de mukavelesi sona eren ve bonservisini eline alan milli oyuncu ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

MOURINHO'YU BEKLİYORDU



Serdar Dursun'un, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun kararını beklediği kulübe yakın kaynaklar tarafından gelen haberler arasındaydı.

TEKLİF DÜŞÜK GELDİ



Fenerbahçe, yerli golcü olarak takımda kalmasını istediği Serdar Dursun'a yeni kontrat önerdi ancak tecrübeli forvet bu teklifi çok düşük bulduğu için kabul etmedi.

KOCAELİSPOR GÖRÜŞMELERE BAŞLADI



Gelecek sezon hazırlıklarını şampiyonluk parolasıyla sürdüren Kocaelispor, Trendyol 1. Lig'de güçlü bir kadro kurarak yoluna devam etmeyi hedefliyor. Özgür Kocaeli'de yer alan habere göre Kocaelispor'da Recep Durul yönetimi, Serdar Dursun'u transfer listesine aldı.

Çalışmalarına devam eden Kocaelispor yönetimi, Karagümrük ile sözleşmesi biten Serdar Dursun'u transfer etmek için kolları sıvadı. Körfez, tecrübeli santrfor ile görüşmelere başladı.

9 GOL 2 ASİST



2023/24 sezonunda toplam 35 maça çıkan Serdar Dursun, 9 kez rakip fileleri havalandırdı. 32 yaşındaki forvet, 2 defa da takım arkadaşlarına gol pası verdi.