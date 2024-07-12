Antalyaspor Teknik Direktörü Alex de Souza’ya yoğun ilgi

Geçen pazar günü 2024-2025 sezonu hazırlıklarına Brezilyalı yeni teknik direktörü Alex de Souza yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesislerinde başlayan Antalyaspor daha sonra 10 gün kamp yapacağı Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Tesisleri'ne geldi. Kırmızı-beyazlılar MAKÜ Tesisleri'nde çalışmalarını günde çift antrenmanla sürdürüyor.

Burdurlular antrenman sonlarında özellikle teknik direktör Alex de Souza'ya büyük ilgi gösteriyor. Antrenman bitimine yakın saatte tesislerin önüne gelen sporseverler Alex ile fotoğraf çektirmek ve forma imzalatmak için uzun kuyruklar oluşturuyor. Burdurlular yardımcı antrenör Mehmet Aurelio'ya da yoğun ilgi gösteriyor. Burdur'un yanı sıra çevre il ve ilçelerden gelenler de Alex de Souza ve Mehmet Aurelio'ya Fenerbahçe ve Antalyaspor formaları imzalatıp hatıra fotoğrafı çektiriyor.