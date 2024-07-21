Borussia Dortmund’da ayrılık ihtimali! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

Borussia Dortmund, yeni sezon öncesi bir forvet oyuncusuyla yollarını ayırabilir. Alman ekibinde geçen sezon santrfor rotasyonunda; Youssoufa Moukoko, Sebastian Haller ve Niclas Füllkrug gibi isimler yer alıyordu. Stuttgart'tan alınan Serhou Guirassy ile birlikte bu rotasyondaki oyuncu sayısı dörde çıktı. Kulübün sportif direktörü Sebastian Kehl, yaptığı açıklamada, "Sezona dört forvetle başlamak ideal olmayabilir, bunun farkındayız." ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE

Dortmund'da söz konusu isimler arasından ayrılık ihtimali en yüksek isimler olarak Haller ve Füllkrug dikkat çekiyor. Haller'in adı Beşiktaş'ın da transfer gündeminde yer alıyor. Fildişili golcü ile Sevilla da ilgileniyor. Fenerbahçe'nin de transfer gündemine gelen Füllkrug ise Milan ve Atletico Madrid'in radarında yer alıyor.