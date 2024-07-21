SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Okay Yokuşlu dönmeye sıcak

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, transfer çalışmalarıyla ilgili bilgi verirken orta sahaya üç isim alabileceklerini bunlardan birisinin Muhammed Cham diğerinin ise yerli bir oyuncu olacağını belirtmişti. Başkan Doğan'ın işaret ettiği oyuncunun Championship ekiplerinden West Bromwich'te forma giyen Okay Yokuşlu olduğu öğrenildi.

30 yaşındaki futbolcunun, 2015-2018 yılları arasında formasını giydiği Trabzonspor'a dönme fikrine sıcak olduğu öğrenildi. West Bromwich'in göndermeyi düşünmediği Okay için ilk etapta yüksek rakamlar talep ettiği ancak oyuncunun ayrılmayı düşünmesi üzerine bu rakamlarda indirime gittiği belirtildi. Bordo-mavililerin ayrıca Gent forması giyen Güney Koreli Hyun-seok Hong için de görüşmelerini sürdürdüğü, Başkan Doğan'ın işaret ettiği üçüncü orta saha oyuncusun bu isim olduğu iddia edildi.