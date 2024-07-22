Antalyaspor, Kaluzinski’den 4 milyn Euro bekliyor!

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da forma giyen Jakub Kaluzinski'nin talipleri artıyor. Kırmızı – beyazlıların geride bıraktığımız sezon başında Polonya ekiplerinden Lechia Gdansk'den transfer ettiği 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Jakub Kaluzinski için geçtiğimiz haftalarda teklif yapan İspanya'nın La Liga ekiplerinden Real Valladolid'in yeni bir teklifle Antalyaspor'un kapısını çalacağı belirtildi.

BEKLENTİ 4 MİLYON EURO

Sporx'te yer alan habere göre, genç orta saha oyuncusu için haftalardır görüşmeler yapan İspanyol ekibi Real Valladolid'in 2.5 milyon Euro'luk ilk teklifini artıracağı gelen bilgiler arasında. Antalyaspor'un ise oyuncu için 4 milyon Euro civarında bonservis istediği belirtiliyor.