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Giriş Tarihi: 25.7.2024 20:13

Bodrum FK, hazırlık maçında Alanyaspor'u 5-2 mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in yeni takımlarından Sipay Bodrum FK, hazırlık maçında karşılaştığı Corendon Alanyaspor'u 5-2 mağlup etti.

Bodrum FK, hazırlık maçında Alanyaspor’u 5-2 mağlup etti

Yeni sezon hazırlıklarını Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüren Sipay Bodrum FK ve Corendon Alanyaspor, hazırlık maçında karşılaştı.

Karşılıklı ataklarla geçen müsabakanın ilk yarısında Sipay Bodrum FK 29. ve 40. dakikalarda Üzeyir Ergün, Corendon Alanyaspor ise 22. dakikada Furkan Bayır ve 35. dakikada Yusuf Özdemir ile goller buldu. İlk yarı 2-2 sona erdi.

İkinci yarıya hızlı başlayan Sipay Bodrum FK, 48. dakikada Brazao, 68. dakikada Haqi Osman ve 74. dakikada Gökdeniz Bayrakdar'ın ayağından bulduğu gollerle maçı 5-2 kazandı.

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Bodrum FK, hazırlık maçında Alanyaspor'u 5-2 mağlup etti
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