SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Southampton, Osayi için geliyor

Bright Osayi Samuel için daha önce Fenerbahçe ile transfer görüşmesi gerçekleştiren İngiliz kulübü Southampton ısrarını sürdürüyor. İngiliz ekibinin önümüzdeki hafta Nijeryalı kanat oyuncusu için Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı ve teklifini güncelleyeceği öğrenildi.

Sarı-Lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho ise Osayi'nin ayrılığına izin vermek istemiyor. Güncel piyasa değeri 8.5 milyon Euro olarak gösterilen Nijeryalı futbolcunun Fenerbahçe ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor. 2021 yılından bu yana Fenerbahçe'de oynayan Osayi Samuel, sarı-lacivertli forma altında çıktığı 140 maçta 7 gol attı ve 13 asist yaptı. (Takvim)

