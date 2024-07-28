Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Southampton, Osayi için geliyor
Giriş Tarihi: 28.7.2024 14:12

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Southampton, Osayi için geliyor

Southampton, Bright Osayi Samuel için Fenerbahçe'ye teklif yapmaya hazırlanıyor. Jose Mourinho ise Osayi'nin ayrılığına izin vermek istemiyor.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Southampton, Osayi için geliyor

Bright Osayi Samuel için daha önce Fenerbahçe ile transfer görüşmesi gerçekleştiren İngiliz kulübü Southampton ısrarını sürdürüyor. İngiliz ekibinin önümüzdeki hafta Nijeryalı kanat oyuncusu için Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı ve teklifini güncelleyeceği öğrenildi.

Sarı-Lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho ise Osayi'nin ayrılığına izin vermek istemiyor. Güncel piyasa değeri 8.5 milyon Euro olarak gösterilen Nijeryalı futbolcunun Fenerbahçe ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor. 2021 yılından bu yana Fenerbahçe'de oynayan Osayi Samuel, sarı-lacivertli forma altında çıktığı 140 maçta 7 gol attı ve 13 asist yaptı. (Takvim)

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Southampton, Osayi için geliyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA