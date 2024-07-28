SON DAKİKA HABERİ: Antalyaspor’dan Bünyamin Balcı için Beşiktaş açıklaması

Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, Beşiktaş'ın gündeminde yer alan Bünyamin Balcı'nın Transfer durumuyla ilgili son durumu paylaştı. A Spor'a konuşan Boztepe, Beşiktaş'tan henüz resmi bir teklif gelmediğini ifade etti.

Sinan Boztepe transfere ilişkin, "Sözlü olarak görüşmemiz var ama resmi teklif yok. Bünyamin Balcı'nın durumu soruldu. Onların da bizim de ortak konuştuğumuz bazı fikir ve değerler var. Yakın zamanda sıcak gelişmeler halinde ortaya çıkacaktır. Rakam boyutuna henüz daha gelmedik. Şu anda futbol şubelerimiz görüşüyor. Bünyamin bizim için çok değerli bir oyuncu. Hak ettiği bir teklif gelirse ayrılığa olumlu bakarız" dedi.