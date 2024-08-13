Alex de Souza, Fenerbahçe’den Zajc ve Crespo’yu istiyor

Yeni sezon öncesi Türkiye'ye dönen ve Antalyaspor'un başına geçen Alex de Souza, eski takımından transfer talebinden bulundu. Alex, Fenerbahçe'de gözden çıkarılan Miha Zajc ve Miguel Crespo'nun transferini istiyor. Haberde Antalyaspor'un iki futbolcu için de temaslarını sürdürdüğü ancak Miguel Crespo'nun imzaya daha yakın olduğu aktarıldı.

Portekizli futbolcunun Anadolu'da forma giymeye soğuk bakmaması ve maliyetinin daha düşük olması sebebiyle transferin daha olası olduğunun altı çizildi. Fenerbahçe 2023'te her iki futbolcuyla da yeni sözleşme imzalamış, Miguel Crespo'nun mukavelesini 2 yıl, Miha Zajc'ın kontratını ise 3 yıl daha uzatmıştı. (Ajansspor)