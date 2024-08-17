SON DAKİKA: Fenerbahçe, Göztepe deplasmanına konuk oluyor! Kanarya’nın hedefi 3 puan

Son dakika haberleri… Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe'ye konuk olacak. Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 21.45'te başlayacak. Müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

GÖZTEPE: Arda Özçimen, Helton, Kubilay, Anthony, Miroshi, Doğan Erdoğan, Koray Günter, Lasse Nielsen, Djalma, Romulo, Sandor Bomawoko

FENERBAHÇE: Livakovic, Osayi, Çağlar, Becao, Oosterwolde, İsmail, Szymanski, Tadic, Saint-Maximin, En-Nesyri, Dzeko

Sarı-lacivertli takım, ligin ilk haftasında Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti. Göztepe ise Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı.

Fenerbahçe'de sakatlığı süren Brezilyalı futbolcu Fred ile geride kalan sezondan kart cezaları bulunan Mert Hakan Yandaş ile İrfan Can Eğribayat, karşılaşmada forma giyemeyecek.

Ev sahibi ekipte Kuryu Matsuki'nin sakatlığı bulunuyor.

Lige iki sezon aradan sonra tekrar dönen Göztepe ilk hafta mücadelesinde konuk olduğu Antalyaspor'la golsüz berabere kaldı. Sarı-kırmızılı ekip, ligden düştüğü 2021-2022 sezonunun son 15 haftası dahil, Süper Lig'de 16 maçtır kazanamıyor.