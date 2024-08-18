Mehmet Aurelio: “Böyle zor bir deplasmanda mücadele etmek zor olabiliyor”

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşan Antalyaspor sahadan 4-2 mağlup ayrıldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Antalyaspor Yardımcı Antrenörü Mehmet Aurelio açıklamalarda bulundu.

Aurelio, "Takımımız böylesine zor bir deplasmanda Beşiktaş'a karşı bir mücadele ortaya koymaya çalıştı. İlk dakikada golü bulduk. Sonrasında Beşiktaş beraberliği yakaladı. Biz de şanslar elde ettik. Böyle zor bir deplasmanda mücadele etmek zor olabiliyor. Beşiktaş kalitesiyle 3 ve 4. golü buldu. Şimdi Hatayspor maçına odaklanıyoruz. Umarım kendi evimizde galibiyetle başlarız" ifadelerini kullandı.